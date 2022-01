Comuni Ciclabili 2022: ecco chi entra e i nuovi standard del CFE-Cycle Friendly Employer

(PRIMAPRESS) - ROMA - I comuni ciclabili crescono. Questo inizio di 2022 ha già visto salire a 156 il numero dei territori entrati a far parte della rete della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) con cinque città da Nord a Centro-Italia. Quello della Fiab è un riconoscimento alle amministrazioni locali che si sono distinte per il livello di ciclabilità raggiunto all'interno del loro territorio per favorire la mobilità leggera. I primi cinque nuovi Comuni Ciclabili del 2022 che domani 28 gennaio, riceveranno la bandiera gialla Fiab sono: L’Aquila, Campo San Martino (PD), Fossalta di Piave (VE), Montereale Valcellina (PN), Porto San Giorgio (FM). Nel corso della consegna verrà anche descritta la nuova certificazione “Azienda Bike Friendly” rilasciata da FIAB sulla base del protocollo CFE-Cycle Friendly Employer, unico standard europeo volontario per aziende ed enti che promuovono e sostengono l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro (intervento a cura di Valeria Lorenzelli, consigliere nazionale FIAB). Gli assessori alle politiche di sostenibilità ambientale dei comuni di Parma e Reggio Emilia racconteranno l'esperienza condivisa in ambito bike-to-work nelle due città. - (PRIMAPRESS)