Colosseo: MiBact, Anac e Consip siglano un protocollo per il monitoraggio della biglietteria museale

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Autorità nazionale anticorruzione vigilerà sulla gara Consip per l’affidamento del servizio di biglietteria per l’accesso alle aree e ai monumenti gestiti dal Parco archeologico del Colosseo. Con un accordo siglato il 28 gennaio scorso da Anac, Ministero della Cultura e Consip ora diventato operativo con un protocollo di azione di vigilanza collaborativa chiesto dallo stesso Ministero a fronte delle criticità nella gestione del servizio biglietteria più volte denunciato anche dalle precdenti amministrazioni. Un risultato che dovrebbe creare un'atmosfera idonea ad un luogo di cultura dopo una situazione trascinata per lungo tempo senza soluzioni adeguate. La notizia del protocollo è stata accolta con favore anche dall'opposizione che ora auspica maggiored trasparenza nella gestione di uno dei maggiori contenitori museali della capitale. “Solo nel 2018, prima della pandemia, l’Anfiteatro Flavio è stato visitato da 8 milioni di persone, nei registri della sola biglietteria si sono contati 53 milioni di euro”, sostiene il Consigliere dell'Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori (Lega) - “Abbiamo fiducia che finalmente con la stretta collaborazione e vigilanza annunciate da organi ed enti preposti, si riesca a sollevare il macigno di interessi e casacche politiche che da troppi anni impediscono alla Capitale di ottenere i giusti vantaggi d’immagine ed economici dal suo maestoso simbolo”. - (PRIMAPRESS)