Collezione numismatica 2023: domani presentazione al MEF. I 5 euro del "Mondo Sostenibile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 31 Gennaio, al Ministero dell’economia e delle finanze si svolgerà (ore 15 la presentazione in anteprima della collezione numismatica 2023. L’evento sarà presentato dal giornalista Salvo Sottile e l'intervento del ministro Giancarlo Giorgetti. Ma quali sono le monete di nuovo conio? Due saranno le monete commemorative del valore di 2 euro: una dedicata ad Alessandro Manzoni e l'altra al secolo dell'Aeronautica Militare. Per la serie Fontane d'Italia verrà coniata un 10 euro in oro dedicata alla Fontana di Diana e Atteone presente nel parcodella Reggia di Caserta. Ma su tutte spicca una moneta da 5 euro a colori e fluorescente della serie Mondo Sostenibile che ritrae animali in via d'estinzione come l'Elefante africano. - (PRIMAPRESS)