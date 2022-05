Coldiretti: alla Fiera di Parma i dati del Civus per la filiera agroalimentare dell’Italia a +7% nel 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - La filiera agroalimentare è la prima ricchezza italiana, con un valore di 575mld di euro nel 2021 e +7% sull'anno precedente, malgrado la pandemia, Così l'analisi Coldiretti diffusa per Cibus, il Salone dell'alimentazione, a Parma. Il Made in Italy a tavola vale quasi il 25% del Pil nazionale e dà lavoro a 4mln di persone in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari, 330mila realtà nella ristorazione e 230mila punti vendita al dettaglio.Nel 2022 record export alimentare. - (PRIMAPRESS)