Codice Ambiente: il ministro Pichetto Fratin annuncia una revisione. Assorimap “Occorre semplificazione”

ROMA - Assorimap, l'Associazione Nazionale delle imprese di riciclo delle materie plastiche, ha accolto con soddisfazione le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin che propone una revisione del codice dell'ambiente nell'ottica di ammodernare il quadro legislativo del settore. Le imprese del comparto del riciclo - che contribuiscono in modo determinante al processo della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale attraverso il raggiungimento degli obiettivi europei in termini di recupero - chiedono da tempo una semplificazione degli iter autorizzativi, oltre che una maggiore sinergia tra Stato e imprese, al fine di accelerare il processo di trasformazione del nostro Paese. L'istituzione di una Commissione per una revisione completa del codice ambientale è un segnale importante di apertura, da molto atteso da parte del comparto dell'economia circolare. Assorimap si rende dunque disponibile fin da subito a collaborare attivamente ai lavori della nuova commissione, fornendo l'esperienza delle imprese che quotidianamente operano nel settore della green economy.