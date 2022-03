Città europee dello Sport: ecco i comuni virtuosi dello sport sociale e inclusivo premiati da Aces

(PRIMAPRESS) - TORINO - Sessantadue amministratori di comuni italiani hanno ricevuto oggi il riconoscimento di Città Europee dello Sport nel corso della 22ª edizione dell’Aces Awards Gala che quest’anno per la prima volta si è tenuto alla Reggia di Venaria Reale (Torino). Il premio istituito da Aces Europe per gli enti locali impegnati in politiche attive del welfare attraverso lo sport sociale ed inclusivo è andato a 62 comuni da nord a sud dell’Italia. “È la prima volta che usciamo dal ParlaMento Europeo per venire in questa regione che conta 1180 comuni impegnate nello sport con i suoi campioni ma sopratutto con i suoi cittadini che praticano lo sport per il proprio benessere fisico - ha detto il Presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli consegnando il titolo di European Region al Piemonte - Lo stesso impegno che ha visto la città di Glasgow conquistare per la seconda volta il titolo nel 2023 grazie ad un modello di welfare basato sull’attività fisica di anziani e disabili come medicina”. Ecco la lista dei comuni e delle community dello sport per il 2022-23: L’Aquila, Macerata, Sesto San Giovanni, Treviso, Costa degli Etruschi, Castiglione del Lago, Recco, Sabaudia, Busto Arsizio, Catanzaro, Fondi, Padova, Rende, Schio, Spinea, Castano Primo, Cardano al Campo, Codogno, Crescentino, Marcon, Monte di Procida, Motta di Livenza, Ventimiglia, Maremma Toscana, Terre della Lana. “Questo riconoscimento di Aces, rivolto agli amministratori locali impegnati nelle politiche dello sport per tutti coincide con la nostra visione di promuovere l’attività sportiva nelle scuole favorendo uno spirito di confronto e di impegno per la loro formazione futura nel mondo del lavoro - ha detto il manager di Decathlon Club, Gianluca Sgarlata in rappresentanza del gruppo che ha stretto una partnership con Aces Italia. - (PRIMAPRESS)