Città capoluogo: a Roma nasce un coordinamento a 7 tra i Presidenti dei Consigli Comunali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziato a Roma l’iter per la costituzione del “Coordinamento tra Presidenti dei Consigli comunali delle città capoluogo di Regione e Province autonome”.Nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, sono state condivise e sottoscritte le linee guida per la creazione dell’organismo di collaborazione istituzionale dalle presidenti dei Consigli comunali di Bologna, Maria Caterina Manca; Bolzano, Monica Franch; Milano, Elena Buscemi; Napoli, Vincenza Amato; Roma, Svetlana Celli; Torino, Maria Grazia Grippo; e Venezia, Ermelinda Damiano. Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e rappresentanti di Anci. L’iniziativa è partita nei mesi scorsi con una videoconferenza ed è poi stata al centro di un convegno promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale di Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro. L’obiettivo è valorizzare il ruolo del Consiglio comunale, incrociando esigenze, esperienze e buone pratiche amministrative. Il coordinamento sarà promosso ed organizzato in un quadro di cooperazione all’interno di Anci. Saranno elaborate delle proposte da sottoporre a Governo e Parlamento in relazione sia al funzionamento dei Consigli comunali sia al tema della parità di genere. - (PRIMAPRESS)