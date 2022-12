Censimento popolazione Roma: il 22 dicembre scade la raccolta dei dati di Roma Capitale per conto dell’ISTAT

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il prossimo 22 dicembre scade il termine per completare i questionari del censimento della popolazione effettuato da Roma Capitale per conto dell'ISTAT. I 135 rilevatori di Roma Capitale, muniti di tesserino di riconoscimento, sono attualmente al lavoro per coadiuvare i cittadini interessati dall’indagine “da lista”. Questa tipologia di rilevazione, avviata il 3 ottobre, prevede che le famiglie possano rispondere tramite intervista con rilevatore (in presenza o telefonicamente), oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione allestiti presso gli URP municipali. Si è invece conclusa il 28 novembre la rilevazione di tipo “Areale” che prevedeva interviste “porta a porta” delle famiglie coinvolte nell’indagine avviata il 30 settembre con la ricognizione da parte dei rilevatori comunali degli indirizzi campionati da Istat.

Per i cittadini interpellati vale l’obbligo di risposta previsto dalla legge, insieme alle sanzioni per chi si sottrae a tale obbligo. Tutte le informazioni raccolte sono garantite dalla legge sotto il profilo della tutela e della riservatezza. - (PRIMAPRESS)