CEI: il vescovo Matteo Maria Zuppi è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale

(PRIMAPRESS) - CITTA' DEL VATICANO - Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai vescovi è stato il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che ha dato lettura della comunicazione del Santo Padre.In mattinata i vescovi, riuniti per la loro 76ma Assemblea generale hanno proceduto all’elezione della terna per la nomina del presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto. Secondo fonti di agenzia, gli altri due nomi erano il cardinale Lojudice e monsignor Raspanti.

“Desidero fare i miei migliori auguri al cardinale Matteo Zuppi, nominato dal Papa presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Un ruolo di grandissima responsabilità che, ne sono sicuro, questo nostro illustre concittadino saprà ricoprire con impegno e attenzione senza mai perdere di vista le necessità e i problemi dei più bisognosi, come ha sempre fatto sin dai suoi inizi nella parrocchia di Santa Maria in Trastevere e poi a Torre Angela, fino all’arcivescovado di Bologna. Buon lavoro al nostro ‘Don Matteo’.” Così l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. - (PRIMAPRESS)