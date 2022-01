Cavaleri (EMA): "Vaccini a brevi intervalli non sono sostenibili. Al lavoro per la variante Omicron"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non ci sono ancora dati a sostegno di una seconda dose di richiamo con i vaccini attuali".Così Marco Cavaleri,dell'Ema. "Vaccinazioni ripetute a brevi intervalli non sono una strategia sostenibile a lungo". Potrebbe arrivare ad aprile-maggio il via libera dell'Ema ai vaccini adattati alla variante Omicron, che "diventa rapidamente dominante". "Sembra causare un'infezione meno grave,ma servono altri dati" ed è "un potenziale fardello gli ospedali".Vaccini efficaci su donne incinte e senza complicazioni,aggiunge. - (PRIMAPRESS)