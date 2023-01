Cassazione: nessuna imposizione ai bimbi per vedere i nonni se la relazione è sgradita

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il diritto dei nonni a frequentare i propri nipoti minorenni non può prevalere sull'interesse degli stessi bambini che manifestano contrarietà a tale relazione. Lo afferma la Cassazione che ha accolto il ricorso dei genitori di 2 bimbi costretti a vedere i nonni. Secondo la Cassazione gli ascendenti non trarrebbero alcun "pregiudizio" dalla mancata frequentazione dei nipoti. Dunque "non può esserci alcuna imposizione di una relazione sgradita" specie se si tratta di ragazzi capaci di "discernimento" o sopra i 12 anni. - (PRIMAPRESS)