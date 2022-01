Caso Saman Abbas: lo zio Danish Hasmain è ora in carcere a Reggio Emilia dopo l'estradizione dalla Francia

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - E' arrivato in Italia, dopo l'estradizione dalla Francia, Danish Hasnain, lo zio paterno di Saman Abbas, la giovane pachistana scomparsa il 30 aprile scorso a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. L'uomo, ora in carcere a Reggio Emilia, è accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio della nipote, in concorso con altri familiari. Giunto all'aeroporto di Bologna, il 34enne pachistano è trasferito in carcere a Reggio Emilia. Nei prossimi giorni sarà interrogato. - (PRIMAPRESS)