Caso Marianera: l'apertura del Vaso di Pandora dopo l'arresto della 'talpa' che informava i Casamonica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Potrebbe rivelarsi un Vaso di Pandora l'arresto della praticante avvocata di Roma, Camilla Marianera. La 31enne accusata di essere la ‘talpa’ all’interno del tribunale di Roma per aver rivenduto informazioni anche a componenti del clan dei Casamonica, potrebbe rivelare una rete di pericolose connivenze interne. L'accesso degli investigatori nell'ufficio della praticante ha messo al setaccio tutti gli incartamenti e già emergono i contatti diretti con alcuni funzionari del trribunale romano. Marianera riusciva a penetrare i segreti delle indagini in Procura. Il 6 gennaio come membro dello staff dell’assessore capitolino Monica Lucarelli, ascoltava e riferiva notizie sulle indagini a carico dei Casamonica durante una riunione in Prefettura. La 27enne è ora in carcere insieme al fidanzato Jacopo De Vivo, con l’accusa di corruzione per essersi fatta vettore di tangenti ad un funzionario dell’ufficio intercettazioni della Procura: 300 euro per ogni informazione spifferata su indagini in corso, utenze intercettate, microspie nelle auto. Le famiglie dei due hanno precedenti penali. Tant'è che il consigliere comunale Santori della Lega ha chiesto un'indagine sui curricula di assunti o collaboratori persso il Comune di Roma.



