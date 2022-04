Caso Cucchi: la Cassazione condanna in via definitiva a 12 anni Di Bernardo e D’Alessandro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il lungo calvario della famiglia Cucchi è arrivato a termine con la sentenza emessa dalla Cassazione. La parola fine su un storia lunga 13 anni, quella di Stefano Cucchi . I carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro ritenuti responsabili della morte del ragazzo sono stati condannati in via definitiva a 12 anni di carcere, uno in meno rispetto alla precedente sentenza. Processo da rifare per Mandolini. - (PRIMAPRESS)