Campari Group: diversità, inclusione, bere responsabile e arte nella policy di sostenibilità del brand italiano

(PRIMAPRESS) - MILANO - Campari Group punta sulla sostenibilità e dedica sul suo sito online una intera sezione dedicata che racconta le principali iniziative e gli obiettivi ma anche i risultati già raggiunti dal Gruppo nel medio termine con azioni volte a creare valore nelle proprie aree di business e nelle comunità in cui opera sia in Italia che all'estero. Uno dei punti di forza nel programma "sustainability" sono le strategie globali del gruppo per favorire la diversità, l'equità e l'inclusione nei luoghi di lavoro. La definizione dei target ambientali - si legge in un comunicato del gruppo - sono allineati con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite L'attenzione del gruppo è rivolta anche all’ambito Pratiche Responsabili come il bere responsabile, rinnovando posizioni e impegni a breve-medio termine da cui derivare iniziative rivolte sia all'interno delle forza lavoro del gruppo che all'esterno con siginificative collaborazioni. Nell’area Impegno nelle Comunità emerge il ruolo attivo, che da sempre Campari svolge in associazione al mondo dell'arte, del design e del cinema, ma anche la promozione della cultura in senso più ampio, ovvero puntando sulla formazione e sul benessere delle persone attraverso sforzi mirati a sostegno delle comunità locali e progetti di formazione e di apprendimento rivolti ai giovani per supportarne l’inserimento nel mondo del lavoro. La nuova sezione dedica spazio anche a una selezione delle ultime iniziative del Gruppo come il progetto globale di efficientamento energetico e decarbonizzazione lanciato nel 2020 e il recente programma di acquisto di azioni proprie a cui è legato il progetto di energia elettrica rinnovabile nel principale sito produttivo del Gruppo, a Novi Ligure. “Il nuovo sito rappresenta un ulteriore passo di un più ampio progetto di evoluzione strategica nell’area della sostenibilità, che nei prossimi anni ci vedrà impegnati a sviluppare priorità specifiche e a raggiungere importanti obiettivi in linea con i valori e la cultura dell'azienda” commenta Aldo Davoli, Global Public Affairs and Sustainability Sr. Director in Campari Group. - (PRIMAPRESS)