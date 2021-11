Calendario 2022 della Polizia di Stato, Giannini: "Un segnale di presenza nel Paese accanto alle persone fragili"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato al museo Maxxi di Roma il tradizionale ed atteso calendario 2022 della Polizia di Stato. "Quello passato è stato un anno impegnativo a causa del Covid. Il prossimo anno ci aspettiamo sia un anno di ripartenza, che non lasci indietro nessuno, che tuteli i diritti di tutti ma che non ammetta violenze e ostacoli". Così il capo della Polizia, Giannini, alla presentazione del Calendario 2022 dove ha aggiunto: "Compito della Polizia è essere accanto alle persone più fragili, vista la paura per il futuro-precisa-Questo calendario è un percorso, scandisce i tempi e dà un segnale di presenza". Ma non mancano anche alcuni riferimenti all'ingegno italiano con le sue icone come l'auto Lamborghini che interpreta il Made in Italy che si riprenderà la sua scena internazionale. - (PRIMAPRESS)