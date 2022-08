Calenda (Azione-Italia Viva): chiederemo a Draghi di restare premier. Confermata la candidatura su Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentato oggi, nella saletta dei gruppi parlamentari di Montecitorio, il programma di Azione-Italia Viva con la leadership di Carlo Calenda. “Andare avanti con l'agenda e il metodo Draghi, di buon senso e di buon governo. Per questo se avremo un largo mandato dagli italiani chiederemo a Draghi di restare come presidente del Consiglio. Noi vogliamo attuare le riforme del Pnrr chi lo vuole cambiare lo vuole far saltare”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, durante la presentazione del programma elettorale del Terzo polo che intanto conferma la candidatura nel collegio di Roma mentre "le liste entro domani saranno note". - (PRIMAPRESS)