Cagliari: la strage sfiorata alla facoltà di Geologia con il crollo dell’aula magna ma senza vittime

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Una tragedia sfiorata quella del crollo dell'aula magna della facoltà di Geologia dell'Università di Cagliari. Solo una fatalità che il crollo è avvenuto senza studenti nell'aula. "Solo perchè è accaduto quando l'aula si era già liberata da diverse ore" - ha detto il Rettore Francesco Mola. E in effetti a guardarla nei video spaventosi diffusi dai Vigili del fuoco la palazzina della Facoltà di Geologia dell'Università di Cagliari sembra davvero polverizzata da una folgore. Se poi sia avvenuto "a ciel sereno" lo stabiliranno le indagini anche se Mola assicura che le verifiche sulla struttura sono sempre state puntuali.

Nessuna negligenza. Poco prima delle otto di sera il custode ha chiuso la porta dopo avere controllato che dentro non ci fosse nessuno. Un gesto meccanico, ripetuto chissa' quante volte. Due ore dopo la palazzina bianca della Facolta' di Geologia che ospita gli studenti di Lingue si è accartocciata su se stessa. Come ha sottolineato il sindaco di Cagliari è una questione che riguarda tutte le infrastrutture pubbliche che sono invecchiate senza possibilità di rivederne la sicurezza. - (PRIMAPRESS)