Bianchi (Istruzione): "Il Green Pass non è punizione ma sicurezza per tutti per la scuola in presenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il green pass non è una misura punitiva, ma uno strumento fondamentale per la ripresa delle lezioni in sicurezza, che tutela soprattutto i più fragili e la scuola stessa, bene collettivo che tutti siamo chiamati a difendere con responsabilità". Così il ministro dell'Istruzione, Bianchi, in una lettera al Corriere della Sera. La didattica si svolgerà in presenza e "il ministero ha già mandato una nota esplicativa alle scuole. Continueremo a sostenere gli Istituti nell'applicazione delle regole previste", aggiunge. - (PRIMAPRESS)