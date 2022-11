Batterio Listeria: sequestrate 14 tonnellate di alimenti nell'ispezione dei Nas in 1.095 aziende

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono 14 le tonnellate di alimenti sequestrate e 23 aziende chiuse, dopo i controlli dei Nas, in tutta Italia, per le intossicazioni da listeria, il batterio che si può trovare in latticini o in cibi crudi o poco cotti. Sono state ispezionate 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla listeria come wurstel, insaccati con stagionatura breve, prodotti caseari freschi o semi- freschi. Controlli anche in gastronomie e laboratori per la Gdo. Le Irregolarità sono risultate in 335 strutture, pari al 30% di quelle ispezionate. - (PRIMAPRESS)