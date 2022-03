Autovelox: Italia prima in Europa e terza nel mondo per presenza di apparecchi sulle strade

(PRIMAPRESS) - VARESE - L'Italia è il paese europeo con il più alto numero di postazioni autovelox. E' quanto emerge da un rilevamento della Community di Coyote che si basa su oltre 5 milioni di utenti in tutta Europa e che condividono in tempo reale le informazioni degli automobilisti. Sono oltre 12 milioni di informazioni che vengono scambiate ogni mese all'interno della Community.

Nel corso di questi ultimi 3 anni, 2019-2020-2021, il numero totale di dispositivi per il rilevamento delle infrazioni, è risultato in aumento di circa il 40% su tutto il territorio nazionale. Secondo i dati Coyote il numero totale di dispositivi per il rilevamento delle infrazioni per il 2021 è di 14.297, tra cui: 11426 autovelox, 304 sistemi tutor e 2567 telecamere semaforiche. Questo posiziona l’Italia come primo paese in Europa per presenza di autovelox e terza nel mondo dopo Brasile, che si posiziona al primo posto, e Russia e Milano a guidare la classifica italiana. Gli autovelox rimangono i dispositivi più diffusi per il rilevamento della velocità e il continuo lavoro di raccolta dati ha consentito di realizzare anche una suddivisione accurata per regione. Più di 7300 apparecchi di rilevamento, si trovano nelle principali regioni del nord Italia quali: Lombardia (17,4%) Veneto (20,5%), Piemonte (14,1%) ed Emilia Romagna (12%). Il dato inizia a scendere sotto le 1000 postazioni in Toscana (6,6%) Marche (5,1%) e Trentino Alto Adige/Sud Tirol (5,1%). La situazione invece nel centro sud Italia delinea un quadro decisamente diverso con numeriche di poche centinaia di postazioni. - (PRIMAPRESS)