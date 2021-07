Autostrade: procedimento dell'Antitrust per la mancata riduzione dei pedaggi su A14 e A 26

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade in quanto "la società a marzo ha ricevuto una sanzione di 5 mln e non ha ancora ridotto il costo del pedaggio nelle tratte con notevoli problemi di viabilità". Lo annuncia l'Autorità. La mancata riduzione dei pedaggi riguarda le tratte sulla A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto,A/26 GenovaVoltri-Gravellona Toce e, per le parti di sua competenza, A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano. - (PRIMAPRESS)