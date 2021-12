Assegno unico figli: da marzo le erogazioni. Sostituirà le detrazioni dell'Inps

(PRIMAPRESS) - ROMA - A partire da gennaio sarà possibile fare domanda per ottenere l'assegno unico universale per i figli mentre da marzo inizieranno le erogazioni. Dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera, c'è il via libera all'iter per il decreto attuativo dopo il parere favorevole da parte delle commissioni parlamentari. L'assegno unico sostituirà le altre prestazioni economiche e le detrazioni previste dall'Inps a sostegno delle famiglie con figli a carico, esclusi gli importi per il bonus asilo nido. "L’assegno unico universale approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri esprime una particolare attenzione per i figli con disabilità. Prevede infatti, nello specifico, una maggiorazione dell’importo che varia da 105 a 85 euro mensili, in base alla condizione di disabilità (non autosufficienza, grave e media), che si aggiunge ai 175 euro mensili previsti invece per tutti i figli (importo graduato in base all’Isee). Inoltre per i figli con disabilità, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni, la maggiorazione è di 50 euro al mese. Per i figli a carico con disabilità, ultra 21enni, è previsto un assegno a vita di 85 euro mensili, importo variabile in base all’indicatore Isee. Esprimo soddisfazione per questa nuova misura, inserita nel contesto delle iniziative introdotte a favore di tante famiglie, grazie all’intenso lavoro compiuto dai nostri uffici in sinergia con le amministrazioni proponenti". Lo dichiara il ministro per le Disabilità Erika Stefani. - (PRIMAPRESS)