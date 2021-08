Archeologia: scoperta a Pompei una tomba con un inusuale corpo mummificato

(PRIMAPRESS) - POMPEI - La città sepolta di Pompei all'ombra del Vesuvio continua a sorprendere con i suoi continui ritrovamenti. Oggi sono state annunciate due nuove scoperte: "Pompei non finisce di stupire, è orgoglio Italia", ha già commentato il ministro Franceschini. Trovata una tomba che non contiene urne cinerarie, ma ospita il corpo semimummificato di un defunto.Si tratta ora di capire perché, dato che la sepoltura risale a un periodo in cui a Pompei i corpi venivano sempre cremati. Nella tomba anche un'iscrizione che conferma che a Pompei le opere greche erano portate a teatro anche in lingua originale. - (PRIMAPRESS)