Approvato il voto ai 18enni per eleggere i Senatori ma servirà il referendum confermativo

ROMA - Approvata dal Senato la riforma costituzionale che dà ai 18enni il diritto di voto per eleggere i senatori.Il Parlamento ha dato così il via definitivo. Cade così il vincolo stabilito dall'articolo 58 della Costituzione che riservava la facoltà di voto a chi aveva compiuto 25 anni. Hanno votato a favore in 178. I voti contrari sono stati 15, 30 gli astenuti. La riforma sarà promulgata tra 3 mesi per consentire la richiesta di referendum confermativo, poiché la Camera ha approvato senza il quorum dei due terzi