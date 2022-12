Apprensione del Vaticano per lo stato di salute del Papa Emerito, Joseph Ratzinger. La preghiera di Bergoglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - In un comunicato della Sala Stampa del Vaticano si legge l'apprensione per lo stato di salute del Papa emerito Joseph Ratzinger. Le sue condizioni si sarebbero aggravate già nei giorni precedenti al Natale. Benedetto XVI aveva iniziato a soffrire di «problemi respiratori». Il 25 dicembre Ratzinger sarebbe rimasto all’ex monastero Mater Ecclesiea, dove ha potuto assistere alla messa officiata in casa nella cappellina. Papa Francesco aveva rivolto un appello ai fedeli per pregare per lui. Le condizioni si "sarebbero aggravate nelle ultime ore per l’avanzare dell’età", ha spiegato il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, che ha precisato che «la situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici». - (PRIMAPRESS)