Allarme tumori: in Italia diagnosticati dall’AION oltre 390 mila casi di cancro. La lotta con prevenzione e stili di vita corretti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Allarme tumori in aumento. In Italia ci sono 14.100 diagnosi di tumore in più e si stimano nel 2022 390.700 casi totali.Così nel rapporto 'I numeri del cancro in Italia',presentato al ministero della Salute grazie alla collaborazione tra Aion (Associazione Oncologia medica), Airtum,Fondazione Aiom, Ons, Passi d'argento e Siapec. La pandemia, rilevano gli esperti, ha determinato nel 2020 un calo delle nuove diagnosi, anche per lo stop degli screening, ora in ripresa. E' allarme per gli stili di vita. Il carcinoma mammario e quello prostatico sono tra i più diagnosticati. Ma dall'Aicon arrivano anche raccomandazioni per stili di vita corretti tra alimentazione (dieta mediterranea) e esercizio fisico oltre alla messa al bando del fumo. - (PRIMAPRESS)