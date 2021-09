Alitalia, UE: illegale il prestito ponte da 900 mln "Sono aiuti di Stato". Con ITA discontinuità economica

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I due prestiti, per un complessivo di 900mln di euro in totale, concessi dal governo italiano nel 2017 ad Alitalia, sono illegali ai sensi delle norme Ue in materia di aiuti di Stato. Lo ha stabilito la Commissione europea:l'Italia dovrà quindi recuperare da Alitalia prestito e interessi. Resta aperta l'istruttoria sul 'prestito-ponte' da 400mln del 2019. La Ue precisa poi che tra Alitalia e Ita c'è "discontinuità economica"; non sta quindi alla newco rimborsare il prestito Alitalia né Ita deve rendere i 1350 mln avuti:non sono aiuti di Stato. - (PRIMAPRESS)