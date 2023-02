Al Colle nominati gli Alfieri della Repubblica. Il discorso di Mattarella ai giovani sui timori dei conflitti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti nell'anno 2022 a ragazze e ragazzi che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese. I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il presidente Mattarella nel suo intervento alla cerimonia di consegna degli attestati ha parlato anche del dfficile momento che si sta vivendo per il conflitto in Ucraina: "Nella nostra Europa non si vedeva una guerra per conquistare territori o an- netterli dagli eventi drammatici della II Guerra Mondiale". Così il presidente Mattarella nel 1° anniversario dell'in- vasione in Ucraina. "La pace -ha detto consegnando i premi Alfieri della Re- pubblica- non è solo accordi tra Paesi ma è fatta di sentimenti dei popoli". "Vediamo spesso la violenza, nei giorni scorsi anche davanti a una scuola. Vera diga alla violenza è fatta in modo pre- valente dai comportamenti positivi", ha detto ai giovani premiati al Colle. Tra i premiati il youtuber Anello Capuano di Siano a Salerno che colpito da distrofia si impegna a far conoscere questa malattia attreaverso il suo canale web. il casertano Giovanni Scialdone ha salvato una vita ad una persona colta da arresto cardiaco praticando il messaggio con le due mani sul torace. Il padovano Tommaso Zotti che è riuscito a risolvere una situazione d'emergenza quando il conducente di uno scuolabus colto da un malore si è accasciato sul volante salvando gli occupanti del mezzo. - (PRIMAPRESS)