Aiuti Ucraina: via libera del Consiglio dei Ministri per invio di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Il Cdm sulle nuove misure di sostegno a favore del Paese è durato un'ora. Sul fronte della difesa, "il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina", conferma Palazzo Chigi. - (PRIMAPRESS)