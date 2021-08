Aifa, Magrini:”Vaccino, sarà almeno una dose all’anno. Con il Covid dovremo conviverci”

(PRIMAPRESS) - ROMA - A fine settembre sarà vaccinato il 70% della popolazione, ma con il Covid "dovremo convivere a lungo" e "verosimilmente" sarà necessario un richiamo anti-Covid "ogni anno". Così il direttore generale Aifa, Magrini, intervistato dal Corriere della Sera. "Parlare in modo generico di terza dose è un messaggio che confonde", ha detto Magrini. "Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi come trapiantati, pazienti oncologici o coloro che fanno specifiche terapie immunosoppressive". - (PRIMAPRESS)