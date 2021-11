Affidi Bibbiano: sentenza di condanna a 4 anni per lo psicoterapeuta Claudio Foti. Abuso d’ufficio per il Sindaco Carletti

(PRIMAPRESS) - REGGIO EMILIA - E' stato condannato a quattro anni Claudio Foti, lo psicoterapeuta titolare del noto studio di cura torinese 'Hansel&Gretel' nel rito abbreviato per la vicenda degli affidi illeciti di Bibbiano e della Val d'Enza. La Procura aveva chiesto sei anni di condanna per le accuse di abuso d'ufficio, frode processuale e lesioni gravissime (ipotesi di reato formulata per la presunta alterazione psichica di una paziente). I legali di Foti annunciano già il ricorso in appello. Gli avvocati di Foti hanno parlato di una sentenza "infondata" e paragonato il loro assistito ad Enzo Tortora. "Con gli affidamenti dei bambini io non c'entro nulla", ha detto Foti condannato per lesioni e abuso d'ufficio (per lui caduta l'accusa di frode).

Assolta invece l'assistente sociale Beatrice Benati: per lei la Procura aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi per violenza privata e tentata violenza privata.

Il tribunale ha deciso oggi per 17 rinvii a giudizio, 5 proscioglimenti, oltre alla condanna di Foti e all'assoluzione di Benati. Per quanto riguarda i rinvii a giudizio con rito ordinario, l'ex sindaco di Bibbiano Andrea Carletti è stato rinviato a giudizio solo per abuso d'ufficio: prosciolto dall'accusa di falso. Il processo dovrà verificare se sia stata commessa qualche illegittimità amministrativa nell'affidamento dell'appalto concernente il servizio terapeutico di cura dei minori da parte dell'Unione dei Comuni. "La sua posizione - commenta l'avvocato Giovanni Tarquini - è stata ulteriormente alleggerita". Rinvio a giudizio anche per l'ex responsabile dei servizi sociali di Bibbiano e della Val d'Enza Federica Anghinolfi.