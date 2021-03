Tv: su Raiplay l'esordio di Rai Istituzioni con un ciclo di puntate nei Palazzi di Giustizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esordio del nuovo canale di Rai Istituzioni che anticipa la sua uscita con una produzione originale per Raiplay. Si tratta di un ciclo di puntate che farà conoscere, da vicino e dal di dentro, i Palazzi di Giustizia per raccontare le loro attività con un occhio rivolto anche alle oggettive difficoltà create dall’emergenza sanitaria per il Covid. Il primo dei servizi è dedicato al Consiglio di Stato dove entreranno le telecamere del canale diretto da Luca Mazzà per raccogliere testimonianze ed interviste dei vertici di questo organismo, giudice estremo del potere esecutivo e previsto all’articolo 100 della Costituzione Italiana. Ai microfoni di Rai Istituzioni si alterneranno Presidenti, Procuratori Generali e protagonisti delle Aule della giustizia ordinaria ed amministrativa ma anche i “custodi” di biblioteche e bellezze artistiche conservate nelle sedi storiche. “Questo primo ciclo - anticipa il direttore Mazzà - è un esempio di servizio pubblico per raccontare la macchina della giustizia impegnata nel difficile bilanciamento tra tutela della collettività e libertà individuali dove il controllo sulla legittimità degli atti diventa il valore primario di una democrazia. Un’attività - prosegue il direttore di Rai Istituzioni - che oggi deve fare i conti anche con le difficoltà di una riorganizzazione per effetto della pandemia. E anche di questo parleremo con i protagonisti dei Palazzi di Giustizia”. Venerdì 19 marzo su Raiplay andrà in onda la prima puntata dedicata al Consiglio di Stato e alla sede di Palazzo Spada mentre i prossimi appuntamenti saranno con la Corte dei Conti, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale. - (PRIMAPRESS)