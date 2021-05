Tv: è scontro a distanza tra l’ambasciatore israeliano è quello palestinese a Porta a Porta

(PRIMAPRESS) - ROMA - È scontro a distanza tra l’ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar e l’ambasciatrice della Palestina in Italia, Abeer Odeh ospiti ieri notte della trasmissione Porta a Porta su Rai1 con Bruno Vespa a fare da arbitro in un match che non ha risparmiato accuse reciproche. “Ma la collega è qui ma chi rappresenta, lo stato della Palestina o lo stato islamico di Hamas” inveisce Eydar. Odeh replica “Bisognerà davanti ad un tribunale internazionale. Ora la comunità internazionale è immobile difronte ad una occupazione da parte di Israele”. Ma tra i due non c’è nessuno spiraglio di trattative in corso. “Voi state occupando qualcosa che non vi appartiene” insiste l’ambasciatrice palestinese. Il confronto non solo non riesce a trovare una punto di convergenza, nonostante qualche fragile tentativo di Vespa, ma finisce con gli animi arroventati dei due diplomatici. Una situazione che non lascia intravedere il possibile “cessate il fuoco” di cui si sta parlando in queste ore per le pressioni di Usa, Egitto e Unione Europea. - (PRIMAPRESS)