Tv: domani a "Titolo Quinto" su Rai3, un viaggio nella sanità calabrese e uno sguardo alla corsa dei vaccini in Europa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani venerdì 4 dicembre alle 21.20 su Rai3, le inchieste di “Titolo V”, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, affrontano il viaggio nel disastro della sanità calabrese, tra fatture fantasma e ospedali chiusi. Tra gli argomenti legati al Covid anche la corsa in Europa per il vaccino tra le fughe in avanti della Gran Bretagna e la prudenza del resto dell’UE. L’Italia con il ministro Speranza ha snocciolato i numeri del possibile arrivo di una prima tranche di dosi ma destinate alle categorie a rischio ma c’è l’incognita di come funzionerà l’intero sistema di approvvigionamento e gestione anche in considerazione del fallimento della vaccinazione antinfluenzale che sia pure spinta da alcune regioni come il Lazio, ha fatto rimanere a secco i medici di base.

Tra gli ospiti della puntata, oltre alla consueta presenza del costituzionalista Francesco Clementi: Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna; Guido Nicolò Longo, Commissario Sanità Calabria; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e vicepresidente Anci; da Londra il corrispondente Rai Marco Varvello; Alessandra Ghisleri, Euro Media Research; l’economista Carlo Cottarelli; Guido Rasi, ex direttore Ema; lo storico Paolo Mieli; Roberto Napoletano, direttore Quotidiano Del Sud; Tommaso Labate, Corriere Della Sera; Stefano Zurlo, Il Giornale; Jasmine Cristallo, Comitato Sana Calabria; Ivano Russo, Confederazione Logistica e Trasporti; Francesco Aiello, docente di Politica Economica dell’Università della Calabria. - (PRIMAPRESS)