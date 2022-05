Strage di Capaci: la Procura di Caltanissetta sequestra documenti alla trasmissione Rai Report

(PRIMAPRESS) - CALTANISSETTA - Perquisizione della Dia su ordine della procura di Caltanissetta in casa dell'inviato di Report Paolo Mondani e nella redazione. Lo riferisce il conduttore Sigfrido Ranucci su Fb. Il giornalista non è indagato. Il motivo,dice Ranucci,sarebbe legato al "sequestro di atti riguardanti l'inchiesta di ieri sulla strage di Capaci in cui si evidenziava la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia Nazionale, sul luogo dell'attentato di Capaci". Il pm De Luca dice che l'indagine mira"a verificare genuinità"delle fonti. - (PRIMAPRESS)