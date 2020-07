Reportage a Sud per il fotografo Stefano Rosselli tra neorealismo contemporaneo e storie di vita ordinaria

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il fotografo Stefano Rosselli si cimenta per la seconda volta in un reportage on the road a bordo della sua Vespa 200. E’ un viaggio di 50 giorni nell’Italia del Sud tra Sicilia, Calabria e Campania per fotografare scene di vita quotidiana con rimandi al neorealismo degli anni ’50. L’obiettivo di Rosselli coglie la naturalezza e la spontaneità dei suoi inconsapevoli personaggi che non sanno di essere fotografati offrendo a chi guarda un diario dissacrante e spesso ironico. Le città che entreranno nel reportage di Rosselli sono: Trapani, Mazzara, Gela, Catania, Augusta, Reggio Calabria, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Crotone, Napoli. Dal 1990 Stefano Rosselli ha ricoperto il ruolo di creativo di direttore creativo in diverse agenzie internazionali, da Saatchi & Saatchi, DLV, BBDO fino a Leagas Delaney. Ha avuto la grande fortuna di poter lavorare con fotografi come Peter Lindbergh, Gian Paolo Barbieri, e registi come Zack Snyder e Luke Scott. La loro vicinanza lo ha aiutato a capire fino a che punto ci si può spingere nel raccontare una storia in ogni singolo frame ed è ispirandosi a quella esperienza che oggi ha orientato il suo lavoro di fotografo: fare in modo che ogni scatto si trasformi in una storia. - (PRIMAPRESS)