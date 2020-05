Rai: nominati i nuovi direttori di reti e testate: Orfeo (Tg3), di Mare (Rai3), Sala (Gr),Paterniti (Offerta Informativa)

(PRIMAPRESS) - ROMA - In piena epidemia Covid-19 c’era un’emergenza improcrastinabile: nominare nuovi direttori alla Rai. Il lungo Cda della Rai, iniziato questa mattina intorno alle 10,30, ha dato il via libera alle nomine dei nuovi direttori di rete, testate e controllate, solo in serata. La lunga e complessa mediazione dei partiti è stata chirurgica. Sembra oggi quando il M5S tuonava: “smetteremo con le lottizzazioni”. Oggi Pd e M5S hanno combattuto per ottenere un posto in prima fila nella Tv di Stato.

Per il nuovo direttore del Tg3, Mario Orfeo, avrebbero votato a favore l’ad Fabrizio Salini e le consigliere Rita Borioni e Beatrice Coletti. Si sono astenuti il presidente della Rai Marcello Foa e i consiglieri Igor De Biasio e Giampaolo Rossi. Al

Per il nuovo direttore di Rai3, Franco Di Mare, hanno votato a favore sempre Salini, Coletti e Borioni, così come si sono astenuti sempre Foa, De Biasio e Rossi. Sul nome della direttrice del Giornale Radio Rai e di Radio1, Simona Sala (ex Tg1) invece, ci sono stati 4 sì: Borioni, Coletti, Salini e Foa. Quattro voti a favore anche Giuseppina Paterniti che aveva migliorato gli ascolti del Tg3 nel suo mandato ed ora incaricata dell’Offerta Informativa Rai. - (PRIMAPRESS)