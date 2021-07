Rai Istituzioni: in onda su RaiPlay il mondo delle Autority raccontato ai cittadini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Continua il viaggio intrapreso da Rai Istituzioni per esplorare il mondo di enti ed organizzazioni spesso sconosciute al grande pubblico. La produzione realizzata per Rai Play dal canale diretto da Luca Mazzà, in questa puntata del "Chi è delle Istituzioni" è entrato nel cuore delle Autority, dei Ministeri e delle Agenzie Nazionali. Ad aprire la nuova serie dopo quella delle Forze dell'Ordine al tempo del Covid, sono i Presidenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione- Anac e dell’Autorità per l’Energia e l’Ambiente -Arera e i Garanti della Privacy e dell’Infanzia. Per il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, “l’obiettivo principale è creare una cultura della legalità che vuol dire cultura della buona amministrazione”. Sul fronte energetico il presidente dell’Arera, Besseghini, ha parlato di “un grande cambiamento in atto: lo spostamento del mercato dalla valorizzazione dell’energia alla valorizzazione dei servizi”. Puntare sull’educazione digitale è prioritario per Presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Stanzione: “ I dati personali, le informazioni, sono il nostro tesoro e non bisogna cederle con superficialità ma con estrema consapevolezza”. Sull’accesso al digitale dei ragazzi si è soffermata la Garante per l’Infanzia, Garlatti. “ Durante la pandemia non tutti hanno avuto un facile accesso e questo li ha tagliati fuori da dai diritti fondamentali come l’istruzione, lo sport, il gioco , il divertimento”. - (PRIMAPRESS)