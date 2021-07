Rai Istituzioni: in onda su Rai Play la seconda parte della serie "Chi è" dedicata alle Autority

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quante sono e di che cosa si occupano le Autority del nostro paese? In questa serie firmata da Rai Istituzioni per Rai Play, il lungo viaggio del nuovo canale di servizio pubblico della Rai dedicato alla conoscenza del mondo delle Istituzioni, apre una finestra su Treu (Cnel), Minenna (Dogane), Palma (Gnpl), Coscioni(Agenas). "Il PNRR può cambiare l’aspetto dell’Italia e renderla più digitale e più sostenibile, due elementi fondamentali nella costruzione del futuro. Seguiremo con attenzione l'attuazione del Piano su cui chiediamo un costante coinvolgimento delle parti sociali". E’ quanto dichiara a Rai Istituzioni il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nella nuova serie realizzata da Rai Istituzioni su Raiplay dal titolo “Chi è delle Istituzioni”. Una produzione originale dedicata a far conoscere al grande pubblico i volti, il pensiero e le specifiche funzioni dei protagonisti di Istituzioni, authority, ministeri, Agenzie Nazionali, che regolano e vigilano su settori delicati e sensibili della vita del paese. Il Direttore Generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, punta al “ contrasto dell’illegalità” attraverso la creazione di un’Agenzia con delle sedi strutturate, una maggiore unità degli uffici e capacità di essere penetranti sul territorio “. Il Garante Nazionale dei Diritti delle persone private delle libertà personali, Mauro Palma, si sofferma sulle vicende del G8 di Genova e del Carcere di Santa Maria Capua Venere. “Il mio più grande auspicio- dice- è di non ritrovarmi tra venti anni a ricordare i fatti della Diaz e di Bolzaneto avendo davanti a me le immagini delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove ugualmente persone venivano umiliate e bastonate. Vorrei poter dire tra 20 anni che tutto ciò appartiene al passato”. Di sanità parla il Prof. Enrico Coscioni, Presidente di AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari nazionali) “Uno dei mie principali obiettivi- afferma Coscioni- è quello di veder realizzato il nuovo modello assistenziale territoriale che si baserà su case e ospedali di comunità, sulle centrali operative territoriali e sull’assistenza domiciliare integrata”. - (PRIMAPRESS)