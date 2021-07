Rai: arriva la conferma per la nomina di Marinella Soldi alla presidenza Rai. Ecco chi è la manager voluta da Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla commissione di vigilanza Rai è arrivata la ratifica della nomina di Marinella Soldi a presidente della Rai. La conferma arriva dopo la designazione da parte del Cda Rai della scorsa settimana. Soldi ha ottenuto 29 voti, 2 più del quorum necessario all'elezione. I voti contrari sono stati 5, le schede bianche 3. I due commissari di Fratelli d'Italia non hanno partecipato al voto, a conferma del clima di tensione nel centrodestra che ha visto l'esclusione di un riferimento di FdI nel nuovo Cda Rai. Marinella Soldi che è stata proposta dal premier Mario Draghi e dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, è attualmente presidente della Fondazione Vodafone Italia, presidente del comitato remunerazioni e nomine di Ferragamo e Consigliere Indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Nata a Figline Valdarno (Firenze) e cresciuta a Londra, Soldi ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration presso INSEAD, Francia. Ha avviato la propria carriera in McKinsey Company, lavorandovi come consulente strategico per tre anni fra Londra e l'Italia. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo, svolgendo per nove anni il ruolo di leadership coach, nei settori della tecnologia e dei media. È stata CEO di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018. - (PRIMAPRESS)