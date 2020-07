Primapress premiata dal Sis 118 con il riconoscimento "Giornalisti dell'Emergenza"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dalla Società Italiana Sistema 118 arriva il riconoscimento ai giornalisti che si sono distinti con le cronache e l’informazione nell’emergenza sanitaria da Covid-19 con la targa premio intitolata “Giornalisti dell’emergenza”. “Una funzione - come si legge nel comunicato del Sis 118 - svolta contribuendo alla diffusione delle misure di sicurezza per limitare i danni provocati dalla pandemia . Fra i premiati anche Pasquale Alfieri a nome di Primapress che riceverà il riconoscimento il prossimo 15 settembre, al termine del Direttivo nazionale della Sis 118 che si svolgerà presso l’Hotel The Hive Rome di Roma. - (PRIMAPRESS)