Premio Pulitzer: “speciale” a giornalisti ucraini e al Tampa Bay Times per il giornalismo investigativo

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Un premio Pulitzer speciale ai giornalisti ucraini per il loro "coraggio" nel coprire l'invasione della Russia. "Nonostante i bombardamenti e l'occupa- zione, hanno perseverato per fornire una immagine precisa di una realtà terribile", ha detto la numero uno del board dei Premi Pulitzer, i premi più importanti del giornalismo americano. Fra i premiati ci sono il Washington Post per la copertura dell'assalto del 6 gennaio e il New York Times per le sue storie sui raid in Siria.

Per il suo resoconto avvincente e vividamente presentato dell'assalto a Washington il 6 gennaio 2021, fornendo al pubblico una comprensione completa e incrollabile di uno dei giorni più bui della nazione.

Altri premi sono andati al Milwaukee Journal Sentinel, Miami Herald, Los Angeles Times, Per il miglior reportage investigativo il premio è andato a Corey G. Johnson, Rebecca Woolington ed Eli Murray del Tampa Bay Times, per la denuncia convincente di rischi altamente tossici all'interno dell'unico impianto di riciclaggio delle batterie della Florida che ha costretto l'attuazione di misure di sicurezza per proteggere adeguatamente i lavoratori e i residenti nelle vicinanze. - (PRIMAPRESS)