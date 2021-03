News media e FB, accordo in Australia tra la piattaforma digitale e Rupert Murdoch per la pubblicazione dei contenuti

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - News Corp, il colosso dell'informazione di Rupert Murdoch,ha siglato un accordo di 3 anni per la diffusione dei propri contenuti su Facebook in Australia. L'intesa arriva a tre settimane dopo che la capitale Canberra aveva introdotto una legge che obbliga le piattaforme digitali a pagare per le notizie. Facebook però aveva bloccato la condivisione di notizie in Australia,causando un'ondata di indignazione perchè nel blocco ricadevano i servizi di emergenza,i dipartimenti sanitari, gli enti di beneficenza.Il servizio news di Fb ospiterà i contenuti. - (PRIMAPRESS)