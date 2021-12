Media polacchi: arriva il veto del presidente Duda per evitare le concentrazioni Tv estere

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - La Polonia, mette un veto a legge su proprietà media. Il presidente polacco, Duda, ha posto il veto ad una controversa legge sulla proprietà dei media che, secondo alcuni critici, mirava a mettere a tacere il canale d'informazione Tvn24, del gruppo americano Discovery, spesso critico nei confronti del governo polacco. "Ho posto il veto",ha detto Duda in Tv, dopo pesanti critiche alla legge da parte degli Usa. La legge impedirebbe a qualsiasi entità non europea di possedere più del 49% in emittenti tv in Polonia. Il suo effetto costringerebbe Discovery a vendere quote di maggioranza. - (PRIMAPRESS)