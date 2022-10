Libertà di stampa: approvata in Turchia legge sull’informazione. Tre anni di carcere per una presunta fake news

(PRIMAPRESS) - ANKARA - Il parlamento turco ha ratificato una nuova e radicale legge che vede, i giornalisti accusati di diffondere disinformazione, incarcerati fino a tre anni.

Il disegno di legge è stato proposto dal partito di maggioranza al governo Giustizia e Sviluppo (AKP). Il provvedimento ha lo scopo di tenere a freno il giornalismo nazionale e i social media. Una coalizione di 22 organizzazioni per la libertà di stampa ha affermato che il disegno di legge "fornisce un quadro per un'ampia censura delle informazioni online e la criminalizzazione del giornalismo, che consentirà al governo di sottomettere e controllare ulteriormente il dibattito pubblico in vista delle elezioni generali in Turchia nel 2023". La nuova legge significa che coloro che sono stati giudicati colpevoli di aver pubblicato intenzionalmente disinformazione o "notizie false" che secondo le autorità diffondono il panico, mettono in pericolo le forze di sicurezza o la salute generale della società turca potrebbero essere condannati fino a tre anni di carcere. Il disegno di legge specifica inoltre che le pene possono essere aumentate fino alla metà se si utilizzano account anonimi per diffondere presunta disinformazione. "Realizza ciò che le autorità chiamano disinformazione senza definire cosa significhi effettivamente", ha affermato il giornalista Emre Kızılkaya, capo della filiale turca dell'International Press Institute con sede a Vienna, una delle organizzazioni che hanno condannato il disegno di legge. "Un giudice deciderà come definire la disinformazione e l'intento, il che conferisce davvero poteri arbitrari al governo per criticare il giornalismo".

Il Consiglio d'Europa haveva condannato sul nascere il disegno di legge mentre questo prendeva forma nel dibattito del parlamento turco, esortando il governo ad abbandonarlo prima che diventasse legge. Il disegno di legge è, invece, passato ieri sera tardi con pochi emendamenti, nonostante la feroce opposizione tra cui il legislatore Burak Erbay che gli ha spaccato il telefono con un martello durante un discorso di protesta alla Camera. "Hai solo una libertà, è il telefono che hai in tasca... se questa legge passa puoi rompere i tuoi telefoni in questo modo, non avrai bisogno di usarlo", ha detto ai parlamentari.

La Turchia è attualmente al 149° posto su 180 paesi nell'indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere per il 2022 e gli attivisti temono che queste ulteriori restrizioni influiranno sulla capacità dei media di coprire accuratamente le imminenti elezioni turche, previste entro giugno. - (PRIMAPRESS)