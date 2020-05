La gamification: un approccio motivazionale dalle applicazioni alle piattaforme dei casinò

(PRIMAPRESS) -MILANO - Con il termine gamification si fa riferimento ad uno degli approcci motivazionali più noti e apprezzati del mondo lavorativo. Ma guai a parlare di percorso innovativo: già negli anni del boom economico le grandi case automobilistiche americane ne fecero uno dei loro punti di forza. Il termine in questione nasce nel 2010 con Jesse Schell, noto web designer statunitense, che coniò l’espressione diventata poi parte integrante di ogni sistema aziendale.Con un approccio all’insegna della gamification si crea un grande stimolo per un cliente, o il dipendente, nel compiere determinate operazioni dietro riconoscimento di un premio. Il meccanismo è uguale a quello dei classici videogiochi. Difatti sono proprio quest’ultimi ad aver dato gli spunti per poter studiare le reazioni di un individuo sottoposto a determinati stimoli. Molte ricerche confermano infatti che il cervello di un soggetto impegnato in una fase ludica rilascia quantità di dopamina abbastanza grandi. Si tratta di un neurotrasmettitore del piacere che invita ad aumentare il flusso di gioco. Proprio per questo si è deciso di incentivare clienti e dipendenti promettendo loro una ricompensa, in cambio di determinate azioni.Per Scientific American, nota rivista americana di settore, le ricompense digitali sono grandi stimoli per gli individui. Soprattutto perché attivano tre fattori sociali, nell’ordine dell’autonomia, il valore e la competizione. La prima consiste nella capacità di raggiungere, senza aiuti di alcun tipo, i propri obiettivi. Il secondo invece è quello stimolo per cui un individuo cerca di fare di tutto pur di ottenere un risultato superando spesso i nostri limiti. L’ultima invece riguarda il desiderio di prevalere sugli altri dando il meglio di sé.I migliori risultati della gamification si notano nelle app e nelle slot machine online. Un esempio ben riuscito è rappresentato da Forest , un programma per Android e IOS, consistente nell’invitare l’utente a non usare il telefono per determinati periodi di tempo. Alla fine, meno tempo si usa il telefono, più cresce un bellissimo albero. Usare il telefono significa uccidere l’albero. Difficile non usare il cellulare nel XXI secolo, ma questa app è una smentita ad un vecchio stereotipo.Ancora meglio si può comprendere la gamification se si riflette sulle nuove slot machine online. Oggi le slot online sono sempre più simili ai videogame, condividendone peraltro parecchie skills, ovverosia caratteristiche. Gli stimoli audiovisivi sono una chiara similitudine tra le due tipologie di giochi; i livelli da completare e i premi a fine missione anche. E poi il turbinio di luci, musica ed animazioni che spingono il giocatore a dare il massimo. Anche per le slot machine vale il discorso per le app. Una che rende al meglio l’idea è quella prodotta dall’operatore AAMS StarCasinò : rapida e funzionale, disponibile per ogni dispositivo, permette di avere un pacchetto completo di giochi e modalità a portata di touch, premiando l’interattività e la multimedialità. - (PRIMAPRESS)