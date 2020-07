L'eccellenza italiana raccontata all'estero con Corti d'Autore. L'iniziativa di Farnesina ed Anica

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’eccellenza italiana raccontata in 3 minuti. Ecco in sintesi l’iniziativa Corti d’Autore presentata oggi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con ANICA. Nato come progetto della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, l’obiettivo è di promuovere una nuova narrazione delle qualità e della capacità di attirare anche con nuovi linguaggi, un pubblico attraverso cinque temi: design, architettura, moda; editoria, lingua italiana; cinema e audiovisivo; spettacolo dal vivo; arte e patrimonio. A partire dal 2021 i cortometraggi saranno diffusi online sui canali della Farnesina e accompagneranno l’attività di promozione dell’Italia svolta all’estero dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. “Corti d’Autore” è il frutto di un lungo lavoro preparatorio che ha coinvolto tutte le associazioni del mondo dell’audiovisivo e un laboratorio creativo al quale hanno partecipato alcuni tra i principali talenti del panorama cinematografico italiano (tra i quali Cristina Comencini, Saverio Costanzo, Paolo Genovese, Valeria Golino, Nicola Guaglianone, Daniele Luchetti), che hanno personalmente contribuito con le proprie riflessioni ad arricchire l’elaborazione delle linee guida per la partecipazione al progetto. I cortometraggi dovranno essere innovativi dal punto di vista artistico e dei contenuti, capaci di mostrare un Paese forte per i suoi valori, le sue capacità produttive e per la sua attrattività internazionale. La selezione dei progetti sarà curata da una giuria d’Eccellenza composta da cinque indiscusse personalità del mondo dell’audiovisivo italiano e con uno sguardo internazionale: Maria Pia Ammirati, Piera Detassis, Monica Maggioni, Ludovica Rampoldi, Gabriele Salvatores. Per Marina Sereni, Vice Ministra agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: “Proponiamo un nuovo racconto del Paese - ha detto Marina Sereni, Vice ministra Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - un utilissimo strumento a disposizione di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura per l’organizzazione di eventi e iniziative, per mostrare fuori dai confini l’Italia che riparte e che è pronta a cambiare. Lanciamo questo progetto a pochi giorni dalla scomparsa del grande Maestro Ennio Morricone, le cui musiche struggenti e indimenticabili che accompagnano le immagini di tanti film hanno regalato al mondo intero la magia del cinema”. “L'Italia, per uscire più forte da questa drammatica crisi, dovrà raccontarsi al mondo in modi nuovi - ha detto il presidente di Anica, Francesco Rutelli - Le nostre migliori energie creative - sia grandi talenti affermati, sia giovani - sono chiamate dalla Farnesina a proporre contenuti per una nuova narrazione del Paese”. Il regolamento della call e le linee guida del progetto sono pubblicate al seguente link http://www.anica.it/news/news-anica/corti-dautore-iniziativa-del-maeci-per-il-rilancio-dellimmagine-dellitalia-allestero. La call rimarrà aperta fino al 4 settembre 2020 e gli esiti saranno comunicati entro il 18 dello stesso mese. I progetti dovranno essere realizzati entro il 20 novembre 2020. - (PRIMAPRESS)