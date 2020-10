Isoradio: Angela Mariella è il nuovo direttore del canale Rai sulla viabilità

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il CdA della Rai ha nominato Angela Mariella direttore di Isoradio, il canale di informazione della mobilità stradale della Rai. L’ex vicedirettrice di Rai Radio1 e coordinatrice della fortunata trasmissione Mangiafuoco, è stata nominata oggi dal Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini solo con il voto contrario di Rita Borioni, espressione del Pd e con l’astensione di Riccardo Laganà, il consigliere eletto dai dipendenti della media company pubblica. “Ho votato contro - spiega la Borioni - perché ritengo che questa fosse l'occasione per procedere verso una razionalizzazione del settore radiofonico. Isoradio è un canale importante rispetto all'informazione ed è un servizio fondamentale, ma forse sarebbe più giusto e logico ricomprenderlo sotto Radio1 e il Gr". Una motivazione che dagli ambienti di Saxa Rubra è stata considerata contraddittoria proprio perché l’importanza del canale di viabilità deve poter assolvere una funzione di servizio autonoma anche con un potenziamento dei suoi stessi servizi in considerazione dell’alta percentuale di ascolto in mobilità della radio.La votazione sulla nomina di Angela Mariella, come da prassi è avvenuta sulla base del curriculum - (PRIMAPRESS)