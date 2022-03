Informazione: Spotify sospenderà il servizio in Russia. È l’ultima delle piattaforme che abbandona Mosca

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La piattaforma streaming Spotify sospenderà tutti i servizi in Russia a causa delle recenti leggi sui notiziari e delle informazioni sulla guerra in Ucraina che hanno anche portato il governo russo a sospendere i servizi di Google News.

"Spotify ha continuato a credere che sia di fondamentale importanza cercare di mantenere operativo il nostro servizio in Russia per fornire notizie e informazioni affidabili e indipendenti nella regione", ha affermato un portavoce in una dichiarazione a Newsweek. "Purtroppo, la legislazione recentemente emanata che limita ulteriormente l'accesso alle informazioni, elimina la libertà di espressione e criminalizza alcuni tipi di notizie mette a rischio la sicurezza dei dipendenti di Spotify e forse anche dei nostri ascoltatori. Dopo aver attentamente considerato le nostre opzioni e le circostanze attuali, siamo arrivati ​​a la difficile decisione di sospendere completamente il nostro servizio in Russia".

Diversi organi di stampa, tra cui CNN, Bloomberg, Canadian Broadcasting Corporation e altri, hanno sospeso le segnalazioni dall'interno della Russia. La BBC ha temporaneamente sospeso i reportage dalla Russia prima di riprendere le operazioni all'inizio di questo mese, nonostante le minacce del governo di incarcerare per aver diffuso quelle che ritiene essere informazioni contro Mosca.

Spotify prevede che verranno presi i provvedimenti necessari per sospendere tutti i servizi entro l'inizio di aprile. All'inizio di questo mese, la piattaforma di streaming di musica e podcast ha affermato che mentre chiudeva un ufficio aziendale in Russia, avrebbe continuato a fornire servizi per consentire il "flusso globale di informazioni". - (PRIMAPRESS)